Kışın sert yüzünü hissettirdiği, kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü Kahramanmaraş’ta, asırlara meydan okuyan tarihi Kapalı Çarşı yine kentin ticari ve sosyal hayatının kalbinin attığı adreslerden biri olmayı sürdürüyor. Soğuk hava ve beyaza bürünen sokaklara rağmen, yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip çarşıda kepenkler her sabah açılıyor, alışverişin ve esnaf selamlarının sesi taş koridorlarda yankılanıyor.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan Kapalı Çarşı, yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda kentin kültürel hafızasının da önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Tarihin izlerini taşıyan taş duvarlar ve kemerli geçitler arasında esnaflar, kış şartlarına aldırış etmeden tezgâhlarının başına geçiyor.

Kar yağışı ve dondurucu soğuklardan korunarak alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ise ihtiyaçlarını karşılamak için Kapalı Çarşı’yı tercih ediyor. Gıda ürünlerinden giyime, baharattan hediyelik eşyaya kadar geniş ürün yelpazesi sunan çarşı, kış günlerinde de hareketliliğini koruyor. Üstü kapalı yapısı sayesinde daha sıcak ve güvenli bir ortam sunan Kapalı Çarşı, özellikle yoğun kar yağışlı günlerde vatandaşların sığınağı haline geliyor.

Esnaf, kış mevsiminin zorluklarına rağmen çarşının canlı kalmasından memnun. Kar yağışının bereket getirdiğine inanan birçok esnaf, bu günlerin hem ticaret hem de dayanışma açısından önemli olduğunu dile getiriyor.

Asırlık Kapalı Çarşı, karla örtülü Kahramanmaraş’ta yalnızca bir alışveriş alanı olmanın ötesinde; geçmişle bugünü buluşturan, zor şartlarda dahi ticaretin, yaşamın ve dayanışmanın sürdüğünü gösteren güçlü bir simge olarak varlığını korumaya devam ediyor.