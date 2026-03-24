904 Araç Trafikten Men Edildi

Yapılan denetimlerde çeşitli eksiklikleri tespit edilen 904 araç trafikten men edildi. Ekipler, özellikle güvenlik riski oluşturan araçlara yönelik uygulamalarını sıkı şekilde sürdürdü.

738 Hükümlü Yakalandı

Aynı tarihler arasında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak çalışmaları kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 738 hükümlü yakalandı. Operasyonlar, kent genelinde suç ve suçlularla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Düzensiz Göç Denetimleri de Yapıldı

“Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması” kapsamında ise 1644 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Denetimlerin, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürüleceği belirtildi.

Mersin’de Denetimler Artarak Devam Ediyor

Yetkililer, hem trafik güvenliği hem de asayişin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Yapılan bu uygulamaların, kazaların azaltılması ve suçluların yakalanması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.