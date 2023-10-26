Yaklaşık 15 yıldır düzenli olarak her çarşamba günü Mersin Mezitli Emekli Evi'nde bir araya gelen Elbistanlılar, özellikle deprem sonrası bu buluşmalara daha bir özen gösteriyorlar.

Bu haftaki buluşmalarında kendi yazdığı şiiri okuyan emekli öğretmen Mehmet Soysal: "Bu güzel arkadaşlarla bir araya gelip memleketimizi konuşmak, geçmişi yâd etmek hepimize çok iyi geliyor. Birlikteliğimiz daim olsun. Rahmetli Münip Özatay ile başlattığımız bu birlikteliğimiz her zaman daim olsun" ifadelerini kullandı.

