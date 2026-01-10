Kentin hafızasını kayıt altına alan, kamuoyunun sesi olan gazeteciler; mesleğin dününü, bugününü ve yarınını samimi ifadelerle anlattı.

Yapılan değerlendirmelerde; basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilirken, özellikle yerel basının üstlendiği sorumluluğun altı çizildi.

Zor şartlar altında, çoğu zaman fedakârlıkla görev yapan gazetecilerin, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunu aydınlatmaya devam ettiği vurgulandı.

Gazeteci dernek başkanları, 10 Ocak’ın yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda mesleğin sorunlarının dile getirildiği, dayanışmanın güçlendiği önemli bir farkındalık günü olduğuna işaret etti.

Dijitalleşen medya dünyasında gazeteciliğin dönüşüm sürecine de değinen başkanlar, meslek etiğinin ve güvenilir haberciliğin her zamankinden daha kıymetli hale geldiğini ifade etti.

AKSU HABER’e konuşan gazeteciler, Kahramanmaraş basınının geçmişten bugüne güçlü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, genç meslektaşlara da önemli mesajlar verdi.

Deneyimin, sorumluluk bilinciyle birleştiğinde toplum için büyük bir değer ürettiğini dile getiren basın emekçileri, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.