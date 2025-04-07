Haftada bir gün teorik eğitim, dört gün ise işletmelerde uygulamalı eğitim modeliyle, gençler mesleklerini sahada öğrenerek uzmanlaşma imkânı buluyor.

Mesleki Eğitim Merkezleri, öğrencilere hem lise diploması hem de ustalık belgesi kazandırarak mezun olduklarında doğrudan iş hayatına donanımlı bir şekilde atılmalarını sağlıyor.

Ayrıca, ustalık belgesi alan mezunlar, iş yeri açma belgesi alma hakkına da sahip oluyor. Bu sistem sayesinde öğrenciler, eğitim sürecinde hem maaş alıyor hem de gelecekte kendi işlerini kurabilecek donanıma sahip bireyler olarak yetişiyorlar.

Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Küçük, okulun sunduğu imkânları şu sözlerle anlattı:

“Okulumuzda yaklaşık 3.500 öğrenci eğitim alıyor. En büyük bölümlerimiz arasında motor, mobilya, elektrik ve yiyecek-içecek hizmetleri yer alıyor. Motor bölümü, 1.500 öğrencimizle en yoğun tercih edilen alanlarımızdan biri. Öğrencilerimiz, 11. sınıfta kalfalık sınavına girerek 12. sınıfı usta olarak tamamlıyor. Mezun olduklarında hem lise diploması hem de ustalık belgesi alarak iş hayatına donanımlı bir şekilde atılıyor.”

Öğrencilerin eğitimleri boyunca maaş aldığını vurgulayan Küçük, “9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri asgari ücretin %30’undan az olmamak kaydıyla maaş alırken, 12. sınıf öğrencileri asgari ücretin %50’sinden fazla bir ücret almaktadır. Bu sistem, öğrencilerimizin hem eğitim almasını hem de ekonomik olarak desteklenmesini sağlıyor” dedi.

Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezi Otomotiv Teknolojisi Öğretmeni Ahmet Asiltürk, motorlu araçlar teknolojisi alanında verdikleri eğitime dair şunları söyledi:

“Öğrencilerimiz oto-gövde, oto-boya, otomotiv elektromekanikerliği, oto elektrikçilik ve yakıt pompa enjeksiyon gibi alanlarda eğitim alıyor. Mezunlarımızın istihdam oranı neredeyse %100. Pek çoğu kendi işini kurarken, bazıları büyük işletmelerde kariyerlerine devam ediyor.”

Sigorta güvencesinin öğrenciler için büyük bir avantaj olduğunu belirten Asiltürk, “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası devlet tarafından karşılanıyor. Ayrıca, öğrenciler eğitim sürecinde maaş alarak ailelerine de ekonomik destek sağlıyor” dedi.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde iş dünyasının içinden eğitim alan öğrenciler, usta öğreticiler eşliğinde mesleklerini öğreniyor.

Bir otomotiv şirketinde usta öğretici olarak çalışan Resul Akaroğlu, mesleki eğitimin sahada öğrencilere büyük katkı sağladığını belirtti:

“İşletmemizde mesleki eğitim merkezinden 20’ye yakın öğrenci bulunuyor. Onlarla birlikte araçların periyodik ve ağır bakımlarını uygulamalı şekilde gerçekleştiriyoruz. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim gören öğrencilerimiz, ustalık seviyesine gelene kadar desteklenmektedir.”

Mesleki eğitim merkezlerinde verilen eğitim yalnızca teknik alanlarla sınırlı kalmıyor. Yiyecek içecek sektöründe eğitim alan öğrenciler de geleceğin ustaları olarak yetişiyor.

11. sınıf öğrencisi Semih Palabıçak, mesleki eğitim merkezinde aldığı eğitimi şöyle anlattı:

“Bir pastanede baklava imalatında çalışıyorum. Hedefim, baklava sektörünü daha ileri taşımak.”

Baklava ustası Serdar Babutcu ise mesleği gelecek nesillere aktarmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İşletmemizde dondurma, pasta ve baklava üretimi yapıyoruz. 10 yıldır öğrenci yetiştiriyorum. Eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz sektörün farklı alanlarında çalışıyor ya da kendi iş yerlerini kuruyor” dedi.

Kahramanmaraş’ta toplam 6 mesleki eğitim merkezi bulunuyor. Bunlar;

Onikişubat Kavlaklı Mesleki Eğitim Merkezi - 1760 Öğrenci

Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezi - 3410 Öğrenci

Türkoğlu Mesleki Eğitim Merkezi - 835 Öğrenci

Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi - 44 Öğrenci

Afşin Şehit Nafiz Güneşli Mesleki Eğitim Merkezi - 329 Öğrenci

Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi - 236 Öğrenci

Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezi, 3.410 öğrenciyle en büyük öğrenci kapasitesine sahip kurum olarak öne çıkıyor. En fazla tercih edilen alanlar ise Motorlu Araçlar Teknolojisi, Güzellik Hizmetleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Metal Teknolojisi/ Makine Ve Tasarım Teknolojisi, Kuyumculuk Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki eğitim merkezlerini genişleterek daha fazla gence meslek kazandırmayı hedefliyor. Bu eğitim modeli sayesinde öğrenciler, lise diplomasının yanı sıra mesleki sertifikalarla donanımlı bireyler olarak mezun olup hızla iş hayatına atılabiliyorlar.

Mesleki eğitim merkezleri, “Her öğrencinin bir mesleği olsun” sloganıyla gençleri hem akademik hem de mesleki anlamda güçlü bir geleceğe hazırlamaya devam ediyor.