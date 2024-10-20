Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarından hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği, aynı zamanda bölgedeki iletişim ve internet hizmetlerini kestiği, böylece derin bir insani krize sebep olduğu ifade edildi.

İsrail'in işlediği yeni katliamın, kadın ve çocuklara yönelik etnik temizliğin kınandığı açıklamada, uluslararası topluma bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu