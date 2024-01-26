Yurt genelinde hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Türkiye bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Yağışlar Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ile Marmara'nın batısında kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Güneydoğu Anadolu, Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerde kar ve karla karışık yağmur görülecek.