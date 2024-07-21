Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar sıcak havaların etkisiyle bunalıyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanlar, serinlemek amacıyla gölgelik alanlara akın ediyor. Gölgelik alanların en fazla tercih edildiği yerler arasında parklar ve bahçeler öne çıkıyor.

Birçok kişi, ağaçlık alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalışıyor. Ağaçların gölgesinde oturup dinlenen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri içeceklerle de sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Sıcak havanın etkilerini azaltmak isteyen bazı vatandaşlar ise suyla el ve yüzlerini yıkayarak serinlemeyi tercih ediyor. Şehir merkezlerinde bulunan süs havuzları da özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Sıcak havadan bunalan çocuklar, bu havuzlarda oynayarak serinlemeye çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğini belirterek vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı. Uzmanlar, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, serin kalmak için hafif ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.