Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklık gelecek hafta başına kadar tüm Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hissedilen sıcaklıkların bazı bölgelerde 40 dereceyi aşması bekleniyor.



Kavurucu sıcaklar hafta sonu da etkili olacak. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerinde seyretmesini tahmin ediliyor.

Ülkenin batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklığının 40-45 dereceleri aşacağı öğrenildi.