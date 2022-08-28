Tahminlere göre bir süredir etkisini azaltmış olan sağanak yağış tekrar kuvvetlenerek geniş bir alanda kendini gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor

İstanbul ve çevresinde salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş meydana gelecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek, yağış görülecek olan bölgelerde sıcaklık değerleri düşecek.