Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.