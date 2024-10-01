Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için güçlü bir bağışıklık sistemi büyük önem taşıyor. Özellikle mevsim geçişleri ve kış aylarında sıkça karşılaşılan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar, çocukların bağışıklığını zorlayabilir. Bu nedenle, bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fiziksel aktivite gibi faktörlerin önemi her geçen gün daha fazla vurgulanıyor.

Uzmanlar, çocukların ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin doğal yollarla alınmasının bağışıklık sistemini desteklediğini belirtiyor. A, C ve D vitaminleri ile çinko ve demir gibi minerallerin yeterli miktarda alınması, çocukları hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Eczacı Betül Zabun Kenger, çocuklarda bağışıklık sisteminin özellikle mevsimsel değişikliklerde daha savunmasız hale geldiğini ve bu dönemde bağışıklığı desteklemek için sağlıklı besinlerin yanı sıra gerektiğinde uzman kontrolünde takviye ürünlerin de tercih edilebileceğini belirtti.

Türkiye'de mevsim geçişlerinde hastalıkların artmasıyla birlikte ebeveynlerin bu tür önerilere kulak vermesi, çocukların kış aylarına daha güçlü bir bağışıklık sistemiyle girmesine yardımcı olabilir.