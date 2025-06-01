İstanbul'da bugün yaşanan korkunç bir olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı’nda, 3-6 aylık olduğu tahmin edilen bir erkek bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, mezarlıkta görevli bir güvenlik görevlisi devriye sırasında bir mezarın üstünde hareketsiz yatan bebek cesedi fark etti.

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre, cesedin yeni doğmuş değil, birkaç aylık bir erkek bebeğe ait olduğu belirlendi.

Olay yeri savcısının yaptığı incelemelerin ardından bebek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Ekipleri Soruşturma Başlattı

İstanbul Arnavutköy'deki bebek ölümü ile ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bebeğin kimliği, ölüm sebebi ve mezarlığa nasıl getirildiği gibi detaylar araştırılıyor.

Toplumu Derinden Etkileyen Olay

Bu trajik olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

Özellikle çocuklara yönelik ihmallerin artması, toplumda derin endişelere yol açıyor.