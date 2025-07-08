Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yaparak, "Terörsüz Türkiye" hedefinin artık bir devlet politikası haline geldiğini belirtti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek verdiklerini ifade eden Bahçeli, “Milli birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden her unsurla mücadelemiz sürecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu süreç, milletimizin huzur ve güvenliğini esas almaktadır” dedi.

Bahçeli’nin açıklamaları, parti grubunda alkışlarla karşılanırken, özellikle terörle mücadele konusunda hükümetle tam uyum içinde olduklarını vurgulaması siyasi gündemde yankı uyandırdı.