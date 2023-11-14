Bahçeli: "Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanı'nda yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hükmü bazı ülkelerde geçebilir ama Müslüman Türk milletine sökmez. Unutmayın korkak bir defa, kahraman ise bin defa ölür. Türkiye'nin kimseye eyvallahı yoktur. Zulme sessiz kalmak aynı zamanda ortak olmak demektir. Herkes sussada biz zalime 'zalim' demekten geri durmayacağız. Netanyahu, Lahey Adalet Divanı'nda yargılanmalıdır.