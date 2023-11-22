MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı.
Milletvekili Dora, Kahramanmaraş ile ilgili önemli konuları gündeme taşıdı.
Milletvekili Dora, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'ın depremler sonrası güncel meseleleri ve geleceğe dair hedefleri üzerinde durarak önemli açıklamalarda bulundu.
Kentin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunarak, kent halkının beklentilerini de dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar