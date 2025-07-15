Demiröz Görevi Sosyal Medyadan Bıraktı

Üç yıldır MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevini sürdüren Hüseyin Vahit Demiröz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamanın ardından partililer ve kamuoyu, yeni başkanın kim olacağını merakla beklemeye başladı.

Genel Merkez Tercihini Türkoğlu’ndan Yana Kullandı

Demiröz’ün istifası sonrasında gözler MHP Genel Merkezi'ne çevrildi. Kısa süre içinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, partinin Türkoğlu İlçe Başkanı Mansur Metehan yeni il başkanı olarak görevlendirildi. Parti çevrelerinde, Metehan’ın özellikle ilçede teşkilat yapısını güçlendirme konusundaki başarısıyla öne çıktığı ifade ediliyor.

Kahramanmaraş Teşkilatında Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Mansur Metehan’ın il başkanlığına getirilmesiyle birlikte MHP Kahramanmaraş teşkilatında yeni bir dönem başladı. Şehrin dört bir yanında partinin etkinliğini artırması beklenen Metehan’ın, önümüzdeki günlerde kamuoyuna yönelik kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.