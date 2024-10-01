MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde BM Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır" İfadelerini kullandı.

Gazze'de imdat ve yardım çığlıklarını duyan Türkiye dışında duyan son derece azdır. Bölgesel savaşın çıkıp çıkmayacağını beklemek nedir? Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail'in kontrolden çıkan haydut devlet örneğinin sürümüdür. İsrail terör devleti Ortadoğu'nun tamamına musallat oldu. Hizbullah lideri Nasrallah ve Hamas liderinin suikastı ortadadır. BM'nin bu duruma müdahale niyeti bile yoktur. Döktüğü kanlara BM'yi alet edecek kadar pervasızdır. Netanyahu'yu alkışlayanlar, insanlık deforları olarak hafızalara kazınmaktadır. BMGK bu haliyle devamı hiçbir değerle örtüşmeyecek esamettedir.

İsrail'in sabotajlarının Türkiye'ye mesaj olduğunu inkar etmek söz konusu değildir. Haniye'nin Nasrallah'ın sonra ile ölümleri birbirleri ile bağlantılı vahim olaylardan bazılarıdır. Küresel güçler Ortadoğu'ya darbe indirmektedir. BM'nin acilen devreye girip müdahale etmesini bırakın bu takati bile yok.