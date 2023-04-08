MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday olduğu listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu, 5 milletvekili ise listede yer almadı.



Bahçeli Kahramanmaraş’ta ise milletvekilli listesini yeniledi buna göre

1 ZUHAL KARAKOÇ DORA

2 TURAN ŞAHİN

3 ERTUĞRUL DOĞAN

4 ÖMER ÖZKAN

5 AZİZ KÖMÜRCÜ

6 HÜSEYİN ÇİÇEK

7 SERMET YILDIZ

8 MESUT ÇAKAR, yer aldı.

Mevcut milletvekillerinden listede olmayan 5 milletvekili ise şunlar:

"Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Esin Kara, Baki Şimşek, Metin Nurullah Sazak ve Sefer Aycan."