MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday olduğu listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu, 5 milletvekili ise listede yer almadı.
Bahçeli Kahramanmaraş’ta ise milletvekilli listesini yeniledi buna göre
1 ZUHAL KARAKOÇ DORA
2 TURAN ŞAHİN
3 ERTUĞRUL DOĞAN
4 ÖMER ÖZKAN
5 AZİZ KÖMÜRCÜ
6 HÜSEYİN ÇİÇEK
7 SERMET YILDIZ
8 MESUT ÇAKAR, yer aldı.
Mevcut milletvekillerinden listede olmayan 5 milletvekili ise şunlar:
"Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Esin Kara, Baki Şimşek, Metin Nurullah Sazak ve Sefer Aycan."