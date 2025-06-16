Geçtiğimiz ay elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Kahramanmaraş’ın sevilen isimlerinden Mikail Toslak, vefatının ardından da dualarla anıldı.

Toslak’ın ailesi, merhumun aziz hatırasını yaşatmak amacıyla kendi evlerinde yemek programı düzenledi.

Düzenlenen anma yemeğine çok sayıda kişi katılarak Toslak ailesine destek oldu. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç de programa iştirak ederek aileyi yalnız bırakmadı.

Duygulu anların yaşandığı programda, Mikail Toslak için dualar edilerek rahmet dileklerinde bulunuldu. Toslak ailesi, bu zorlu süreçte yanlarında olan tüm sevenlerine teşekkür etti.