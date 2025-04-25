AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Altınova Önsen ve Kurtlar mahallelerinde TOKİ alanları ve okul inşaatlarını ziyaret ederek, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Köksal’a, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve ilgililer eşlik etti. Ziyaret kapsamında, TOKİ konut projelerinin ve okul inşaatlarının mevcut durumu hakkında yerinde incelemeler yapıldı

Dr. Tuba Köksal, yapılan yatırımların önemine değinerek, bu projelerin tamamlanmasının ardından bölgedeki yaşam kalitesinin önemli ölçüde artacağını ifade etti.

İncelemelerinin ardından, Milletvekili Köksal, bölge sakinlerine yönelik hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.