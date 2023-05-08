Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak KAAN dünyada büyük yankı uyandırmıştı. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın fiyatına ilişkin ilk kez konuştu.
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi olarak TUSAŞ bünyesinde hayata geçirdiği "Milli Muharip Uçak KAAN", geçtiğimiz hafta başkent Ankara'da düzenlenen törenle tüm dünyaya tanıtılmıştı.
Milli Muharip Uçak KAAN, Türkiye’nin havacılık tarihinde büyük kilometre taşı olarak ifade ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TGRT’de katıldığı bir programda merak edilen soruları cevaplandırdı.
“BÖYLE BİR UÇAK NORMALDE 100 MİLYON DOLARA SATILIR”
Kotil, KAAN’ın fiyatıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Kotil, yaptığı açıklamada KAAN MMU gibi bir uçağın en az 100 milyon dolar olacağı belirtildi.
Kotil açıklamasında, '' “Böyle uçak normalde 100 milyon dolara satılır. Şu an fiyatını söyleyemeyiz, ama böyledir.” ifadelerini kullandı.
Kotil aynı zamanda TUSAŞ’ın 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini bir kez daha dile getirdi.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak'a 'KAAN' adının verildiğini duyurmuştu.
KAAN'IN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ
TASARIM ÖZELLİKLERİ
Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi
Süperseyir kabiliyeti
Uzun harekât yarıçapı
Radarda düşük görünürlük
Sensör füzyonu
Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri
Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti
Teknik özellikler
Mürettebat: 1
Uzunluk: 21 metre (69 ft)
Yükseklik: 6 metre (20 ft)
Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)
Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan
Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)
Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)
Performans
Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)
Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)
G limiti: +9g / -3,5g
Aviyonikler
ASELSAN’ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)
SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)
IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörü
EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)
Kaska Monteli Nişangah Sistemi
KAAN İSMİNİN ANLAMI
Kaan, erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.