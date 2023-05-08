Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak KAAN dünyada büyük yankı uyandırmıştı. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın fiyatına ilişkin ilk kez konuştu.



Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi olarak TUSAŞ bünyesinde hayata geçirdiği "Milli Muharip Uçak KAAN", geçtiğimiz hafta başkent Ankara'da düzenlenen törenle tüm dünyaya tanıtılmıştı.

Milli Muharip Uçak KAAN, Türkiye’nin havacılık tarihinde büyük kilometre taşı olarak ifade ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TGRT’de katıldığı bir programda merak edilen soruları cevaplandırdı.

“BÖYLE BİR UÇAK NORMALDE 100 MİLYON DOLARA SATILIR”

Kotil, KAAN’ın fiyatıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Kotil, yaptığı açıklamada KAAN MMU gibi bir uçağın en az 100 milyon dolar olacağı belirtildi.

Kotil açıklamasında, '' “Böyle uçak normalde 100 milyon dolara satılır. Şu an fiyatını söyleyemeyiz, ama böyledir.” ifadelerini kullandı.

Kotil aynı zamanda TUSAŞ’ın 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini bir kez daha dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak'a 'KAAN' adının verildiğini duyurmuştu.

KAAN'IN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

TASARIM ÖZELLİKLERİ

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekât yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

Teknik özellikler

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

Performans

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g

Aviyonikler

ASELSAN’ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)

IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska Monteli Nişangah Sistemi

KAAN İSMİNİN ANLAMI

Kaan, erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.

