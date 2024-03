"Asrın felaketi" karşısında devletin ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetzedelerin yardımına koştuğunu ifade eden Güler, birçok noktadan sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin arama-kurtarma, ikmal, güvenlik gibi konularda her türlü tedbiri alarak hızla sahaya çıktığını ve depremzedelerin yanında yer aldığını söyledi.

Binlerce yıldır şehitlerin ve gazilerin kanlarıyla sulanan cennet vatanın, şanlı ecdadın kendilerine bıraktığı en büyük miras olduğunu dile getiren Güler, bu mirasa sahip çıkma ve onu gelecek nesillere daha müreffeh ve güvenli şekilde aktarma sorumluluğu taşıdıklarını ifade etti.

Şehitlerin, kahraman gazilerin ve değerli ailelerinin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini söyleyen Güler, şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuz, hudutlarımızın emniyetinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Yiğitlik timsali gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, elde edilen tüm başarılarda elbette ki en büyük pay kahraman şehit ve gazilerimize aittir. Bu aziz toprakları bizlere vatan yapan şehit ve gazilerimizin kanıdır. İstiklal Marşı'mızın 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' mısralarında ifade edildiği gibi vatanımızın her karış toprağında aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları vardır. Şehit ve gazilerimiz, şanlı tarihimizin vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri Türk kahramanlığının ve fedakarlığının gurur timsali mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynaklarıdır. Kahraman gazilerimizle aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri başımızın tacıdır. Sizlerin metaneti, vakur duruşu, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin dik duruşunun da en mümtaz örneğidir. Çok iyi biliyoruz ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve siz değerli ailelerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak yine de kahraman gazilerimizle şehit ve gazi ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir gayret içindeyiz."

- "Terör örgütünün belini kırdık"

Şehitlerin arkadaşları kahraman Mehmetçiğin şanlı sancağı gururla taşıdığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak ve siz kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sormak için alçak teröristlere büyük bedeller ödettiriyoruz. Kahraman ordumuz, ülkemizin ve asil milletimizin hakkına, hukukuna saldıran bu cani sürüsüne karşı büyük bir azim ve gayretle terörle mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Kararlılıkla yürüttüğümüz terörle mücadelemizde maalesef şehit ve gazilerimiz de oluyor. Nitekim dün Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde Tabip Teğmen Hulusi Elçi şehadet makamına ulaştı. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Evet bu haberler karşısında yaşadığımız acı çok büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha büyük, irademiz ve kararlılığımız ise tamdır. Nitekim son çırpınışlarını veren teröristlerin başı tereddütsüz bir şekilde ezilmektedir ve ezilmeye devam edecektir. Bu kapsamda yılbaşından itibaren 608, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 40 bin 177 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sınırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız."

Güler, Türkiye'nin, köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her geçen gün gelişen yerli, milli ve modern savunma sanayi, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle dünyada yükselen bir güç konumunda olduğunu ifade ederek, "Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, içeride çok daha gelişmiş, dışarıda ise çok daha güçlü ve sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir. Cumhuriyet'imizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Kahramanmaraş'ı güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak ve kente daha güzel bir gelecek oluşturmanın en temel öncelikleri olduğunu belirten Güler, Kahramanmaraş'ı eskisinden daha güvenli ve daha görkemli hale getirme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Programa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman ile askeri erkan ve davetliler katıldı.