Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025 Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda Ankara’daki basın temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Güler; Suriye’de SDG’nin entegrasyonundan Terörsüz Türkiye sürecine, Eurofighter tedarikinden zorunlu askerlikte çok çocuklu ailelere yönelik yeni yaklaşımlara kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

SDG’nin Suriye Ordusuna Entegrasyonu

Bakan Güler, Suriye’deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, Türkiye’nin bu konudaki tutumunun net olduğunu vurguladı. Suriye’de yeni bir hükümetin kurulduğunu ve ülke bütünlüğünün sağlanması için bu yönetime zaman tanınması gerektiğini ifade eden Güler, Suriyeli yetkililerin SDG’nin entegrasyonuna yönelik yaklaşımını yakından izlediklerini söyledi.

Türkiye’nin her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu belirten Güler, SDG’nin Suriye ordusuna ferdi olarak entegre edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Birlik halinde entegrasyonun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Güler, aksi halde bunun entegrasyon olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

ABD ile Görüşmeler Sürüyor

SDG konusunda ABD ile temasların devam ettiğini belirten Bakan Güler, ABD’nin bu konudaki yaklaşımında zamanla değişim yaşandığını dile getirdi. Görüş ayrılıklarının azaldığını kaydeden Güler, Türkiye’nin bu konuda geri adım atmayacağını açık şekilde ifade etti.

“Gerekirse Kimseye Sormadan Gereğini Yaparız”

SDG’nin entegrasyona yanaşmaması durumunda Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini vurgulayan Güler, Suriye’de yürütülen operasyonlarda bugüne kadar kimseye sormadan hareket edildiğini hatırlattı.

Tünel İmha Faaliyetleri: 732 Kilometre

Bakan Güler, Tel Rıfat’ta 302 kilometre, Menbiç’te ise 430 kilometre olmak üzere toplam 732 kilometrelik tünelin imha edildiğini açıkladı. Bu çalışmalarla bölgenin yeniden yaşanabilir hale getirildiğini, tarım ve yerleşimin önünün açıldığını belirtti.

Suriye’ye Eğitim Desteği

Türkiye’nin daha önce Azerbaycan, Libya ve Somali’ye sağladığı askeri eğitim desteğinin benzerinin Suriye için de mümkün olduğunu ifade eden Güler, Suriyeli personelin eğitimlerine Türkiye’de başlandığını ve sürecin devam ettiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye Süreci

40 yıldır terörle mücadele eden Türkiye için “Terörsüz Türkiye” sürecinin önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Güler, TSK’nın başarılı operasyonları sayesinde terör örgütünün silah bırakma noktasına geldiğini belirtti. Sürecin, devletin belirlediği çerçevede ilerleyeceğini özellikle vurguladı.

PKK’nın İran Uzantısı PJAK

İsrail-İran gerilimi sırasında PJAK’ın tutumuna dikkat çeken Güler, İran’ın PJAK’a yönelik operasyonlarla ağır zayiat verdirdiğini söyledi. PKK’nın Irak’ın kuzeyinden İran’a terörist ve mühimmat aktarma girişimlerinin de İran makamlarına bildirildiğini kaydetti.

C-130 Askeri Kargo Uçağı Kazası

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Güler, kara kutunun TUSAŞ’ta incelendiğini ve kazanın nedeninin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Tüm C-130 uçaklarının kontrole alındığını da sözlerine ekledi.

Karadeniz’de Düşürülen İHA

15 Aralık’ta F-16’lar tarafından düşürülen İHA’nın kontrolden çıkmış bir hava aracı olduğunu belirten Güler, olay sırasında sivil hava trafiğinin güvenliğinin sağlandığını ve incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Eurofighter Tedariki

Türkiye’nin İngiltere ile yaptığı anlaşma kapsamında 20 adet yeni üretim Eurofighter uçağı satın alacağını açıklayan Güler, uçakların 2030-2032 yılları arasında envantere gireceğini söyledi. Katar ve Umman’dan tedarik edilecek uçaklarla ilgili görüşmelerin de olumlu ilerlediğini belirtti.

Eurofighter uçaklarının Meteor füzeleriyle birlikte alınacağını ifade eden Güler, Türkiye’nin kendi milli yazılımları ve mühimmatlarını da bu uçaklarda kullanacağını vurguladı.

CAATSA, F-16 ve F-35 Süreci

ABD Başkanı Trump’ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde girişimlerde bulunduğunu belirten Güler, Türkiye’nin önceliğinin F-35’ler olduğunu ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Gazze İstikrar Gücü

Türkiye’nin Gazze İstikrar Gücü’nde yer alma kararlılığının devam ettiğini belirten Güler, gönderilecek birlik dahil tüm hazırlıkların tamamlandığını ancak İsrail’in bu duruma karşı çıktığını ifade etti.

Yunanistan ve GKRY Açıklaması

Yunanistan, İsrail ve GKRY arasındaki iş birliklerinin Türkiye için tehdit oluşturmadığını belirten Güler, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasına yönelik girişimlerin yakından takip edildiğini söyledi.

Aile Yılı ve Askerlik Düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile Yılı” kapsamında askerlikle ilgili yeni öneriler üzerinde çalıştıklarını açıklayan Güler, üç çocuğu olan ailelerin bir çocuğunun, dört çocuğu olan ailelerin ise iki çocuğunun istedikleri yerde askerlik yapabilmesine yönelik düşüncelerinin bulunduğunu ifade etti.