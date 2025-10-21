Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi 5 yerinden bıçakladı. Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtildi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Minguzzi davasında karar günü

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e ertelenmişti. Bugün görülen davanın 6. duruşması saat 10.30 sıralarında başladı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu.

Sanıklara son sözleri soruldu

Tutuklu sanık B.B. pişman olduğunu dile getirip "Çok üzgünüm." dedi.

Sanık U.B. de "Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık A.Ö. ise "Hakim amca ben anne babamın yanına gitmek istiyorum." diye konuşup suçlu olmadığını öne sürdü.

M.A.D. de suçlamaları kabul etmediğini ifade edip "Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Savcıdan "haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebi

Son duruşmada savcı, sanıklar hakkındaki mütalaasını açıklarken, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı istedi. Savcı, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın." talebinde bulundu.

Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı

Davada cinayeti işleyen iki sanık için tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verildi. Diğer iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.