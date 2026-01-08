İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Miraç Kandili, 2026 yılında da milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve dualarla idrak edilecek. Rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen Miraç Kandili, üç ayların içerisinde yer alması nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor. “Miraç Kandili ne zaman?” sorusu ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimiyle netlik kazandı.

Diyanet’in resmi takvimine göre Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Kandil gecesi, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan geceye denk geliyor. İslam inancında dini günlerin akşam ezanıyla başlaması nedeniyle, Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe akşamı başlayacak ve gece boyunca ibadetlerle ihya edilecek.

Miraç Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği kutsal yolculuğu ifade ediyor. Bu mübarek gecede beş vakit namaz farz kılınmış, Bakara Suresi’nin son iki ayeti indirilmiş ve Allah’a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verilmiştir. Bu yönüyle Miraç Kandili, hem bireysel arınmanın hem de kulluk bilincinin güçlendiği özel zamanlardan biri olarak kabul ediliyor.

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi