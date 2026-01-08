Kahramanmaraş’ta yılın son günlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent, yeniden yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), meteorolojik veriler doğrultusunda 9 Ocak Cuma günü için önemli bir hava durumu uyarısında bulundu.

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur ve karla karışık yağmur öngörülürken, bin metre rakımın üzerindeki bölgelerde yağışın kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının daha belirgin olacağı bildirildi.

Yetkililer, yağışların gece saatlerinden itibaren başlamasının ve gün boyunca aralıklarla sürmesinin beklendiğini belirterek, özellikle buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri uyardı. Kış şartlarıyla mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına hazır olunduğu ifade edildi.

AKOM, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamalarını, çıkılması halinde ise zincir ve kış ekipmanlarını bulundurmalarını isterken, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.