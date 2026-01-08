Depremde rayların yer yer “S” şeklinde eğrildiği, menfez ve köprülerde ciddi hasarların oluştuğu toplam 235 kilometrelik demiryolu hattı, aylar süren kapsamlı çalışmalar sonucunda seferlere hazır hale getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hat boyunca altyapı yenilenirken sinyalizasyon ve katenar sistemlerine yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

Onarım sürecinin tamamlanmasının ardından yük trenleri, gündüz ve gece saatlerinde yeniden seferlerine başladı. Yapılan test sürüşlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte, bölgenin lojistik hattı yeniden işler hale geldi.

Daha önce Fevzipaşa–Islahiye ve Köprüağzı–Kahramanmaraş hatlarının açılmasının ardından hizmete giren bu güzergâhın, özellikle sanayi üretimi ve bölgesel ticaret açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Deprem sonrası uzun süre tren seslerinden mahrum kalan bölge halkı ise hattın yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, trenlerin yeniden çalışmaya başlamasını hayatın normale döndüğünün bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Yetkililer, yük taşımacılığıyla başlayan seferlerin önümüzdeki süreçte yolcu taşımacılığına da açılmasının planlandığını belirtti.