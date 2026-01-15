Miraç Kandili'nde Okunabilecek Sureler:

İhlas Suresi İhlas Suresi Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim 1. Kul hüvellâhü ehad 2. Allâhüssamed 3. Lem yelid ve lem yûled 4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad Felak ve Nas Sureleri Felak Suresi Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim 1. Kul e'ûzü birabbil felak 2. Min şerri mâ halak 3. Ve min şerri ğasikın izâ vekab 4. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad 5. Ve min şerri hâsidin izâ hased Nas Suresi Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim 1. Kul e'ûzü birabbinnâs 2. Melikinnâs 3. İlâhinnâs 4. Min şerrilvesvâsilhannâs 5. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6. Minelcinneti vennâs Ayet-el Kürsi Ayet-el Kürsi Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim 1. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. 2. Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm. 3. Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil’ard. 4. Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. 5. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. 6. Velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe. 7. Vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard. 8. Velâ yeûduhû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. Mülk Suresi Mülk Suresi Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim 1. Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). 2. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru). 3. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin). 4. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun). 5. Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri). 6. Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru). 7. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru). 8. Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun). 9. Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey-in in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin). 10. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri). 11. Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri). 12. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun). 13. Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri). 14. E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru). 15. Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru). 16. E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru). 17. Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri). 18. Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri). 19. E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun). 20. Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın). 21. Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın). 22. E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin). 23. Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne). 24. Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne). 25. Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne). 26. Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun). 27. Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne). 28. Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin). 29. Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin). 30. Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin maîn(maînin). Bakara Suresi’nin Son İki Ayeti (Amenerrasulü): Bismillahirrahmanirrahim Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285) Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286) Necm Suresi: Miraç olayını anlatan surelerden biridir ve bu gecede okunması anlamlıdır.

Kur'an-ı Kerîm'in onyedinci sûresi olan İsrâ Suresi’nin İlk ayetlerinde Peygamberimizin Miracından bahsedildiği için “gece yürüyüşü” anlamına gelen “İsrâ “adını almıştır. Bu sureye "Subhân" ve "Benû İsrail" sûresi de denilmiştir. Bir diğer delil ise Necm suresidir.

Necm Suresinin Türkçe Okunuşu

1,2.Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.

3.O, nefis arzusu ile konuşmaz.4.(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

5,6,7.(Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.

8.Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.

9.(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.

10.Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

11.Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.

12. (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?

13.Andolsun ki, o, Cebrail’i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.

14.Sidretü’l Müntehâ’nın yanında.

15.Me’va cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır.

16.O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.

17.Göz gördüğünden şaşmadı ve (onu) aşmadı.

18.Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.

Miraç Kandili Duası

"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."

"Allah'ım! Her çeşit kötü ahlaktan, kötü amelden, arzulardan ve hastalıklardan kuşkusuz sana sığınırım."

"Allah'ım! Kötü günden, kötü geceden, kötü andan, kötü arkadaştan ve oturduğum yerde kötü komşudan kuşkusuz sana sığınırım."

"Allah'ım! Senin gazabından rızana, cezandan affına sığınırım, senden yine sana sığınırım. Seni gerektiği gibi asla övmem.

Sen kendi nefsini övdüğün gibisin."

"Allah'ım! Yaptığım şeyin ve yapmadığım şeyin şerrinden kuşkusuz sana sığınırım."