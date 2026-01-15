İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile kaymakam adaylığına başvuru şartlarında köklü değişiklikler yapıldı.

KPSS Taban Puanı 70 Oldu

Yeni yönetmeliğe göre, kaymakam adaylığı yazılı sınavına başvurabilmek için adayların İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen KPSS puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor.

Bu şartı sağlayan adaylar arasından, ilan edilen boş kadro sayısının 20 katı yazılı sınava çağrılacak.

Doğrudan Başvuru Yapabilecek Bölümler

Aşağıdaki bölümlerden mezun olan adaylar, herhangi bir ek şart aranmaksızın kaymakam adaylığına başvurabilecek:

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Kamu Yönetimi

İktisat

İşletme

Maliye

Finans

Ekonometri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Hukuk Fakültesi

Bazı Bölümler İçin Yüksek Lisans Şartı

Aşağıdaki bölümlerden mezun olan adayların, kaymakamlık sınavına girebilmeleri için tezli yüksek lisans yapmış olmaları zorunlu hale getirildi:

Mühendislik Fakülteleri

Tarih

Sosyoloji

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Psikoloji

Yüksek lisansın; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye veya iktisat alanlarından birinde yapılmış olması gerekiyor.

Eşdeğerlik Belgesi ile Başvuru İmkanı

Belirtilen bölümler dışında mezun olan ancak müfredatının en az yüzde 80’i ilgili alanlarla uyumlu olan adaylar, YÖK’ten alacakları eşdeğerlik belgesi ile kaymakam adaylığına başvurabilecek.

Yurt Dışı Eğitim ve Staj Süreci

Asaleti tasdik edilen kaymakam adayları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kontenjan dahilinde:

1 yıl süreyle yurt dışına gönderilecek ,

Mesleki bilgi ve deneyim kazanacak ya da

Yüksek lisans eğitimi alabilecek.

Değerlendirme Kurulunda Yetki Bakanlıkta

Yeni düzenlemeyle birlikte Kaymakam Adaylığı Değerlendirme Kurulu başkanının belirlenmesi yetkisi doğrudan İçişleri Bakanlığı’na verildi.

Yürürlük Tarihleri Netleşti