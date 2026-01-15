Yapılan faaliyetler kapsamında; Afşin ilçesinde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 13 tabanca mühimmatı, Elbistan ilçesinde 5 av tüfeği, Ekinözü ilçesinde 2 av tüfeği, Dulkadiroğlu ilçesinde 1 av tüfeği ele geçirildi.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Aytemür ve Belediye Başkanı Akpınar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Dulkadiroğlu Kaymakamı Aytemür ve Belediye Başkanı Akpınar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İçeriği Görüntüle

Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 272 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Öte yandan Onikişubat ilçesinde, “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M.K. (50) isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ise Onikişubat ilçesinde, “FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (36) isimli şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.