Yapılan faaliyetler kapsamında; Afşin ilçesinde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 13 tabanca mühimmatı, Elbistan ilçesinde 5 av tüfeği, Ekinözü ilçesinde 2 av tüfeği, Dulkadiroğlu ilçesinde 1 av tüfeği ele geçirildi.
Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 272 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Öte yandan Onikişubat ilçesinde, “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M.K. (50) isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ise Onikişubat ilçesinde, “FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (36) isimli şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.