Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Sınırteke Mahallesi’nde miras nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Şenol Göktaş ile eşi üzerinden akraba olduğu belirtilen 32 yaşındaki O.K. arasında bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, O.K. yanında taşıdığı bıçakla Göktaş’ı yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Saklandığı Evde Yakalandı

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli O.K., jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Miras Kavgası Cinayete Dönüştü

Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında, cinayetin miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı soruşturmayı sürdürüyor.