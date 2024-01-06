MİT'in geçmişi 1913'te oluşturulan aynı zamanda ilk modern Türk istihbarat teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa'ya kadar uzanıyor. Bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temeli ise 6 Ocak 1926'da atıldı.

Atatürk'ün talimatıyla Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti kuruldu. Ancak riyasetin ilk 1 yılının hazırlık dönemi olduğu belirtilerek kuruluş tarihi 6 Ocak 1927 olarak kabul edildi.

1965 yılında riyasetin değişen koşullara uyarlanması için düğmeye basıldı. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti, çıkarılan kanunla Milli İstihbarat Teşkilatı adıyla yeni bir kuruluşa dönüştürüldü.

Özellikle son 20 yıldır kurumsal ve operasyonel altyapısının güçlendirilmesiyle MİT, Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturanların korkulu rüyası haline geldi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Irak ve Suriye'deki sözde sorumlularını nokta operasyonlarla vuran teşkilat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatlarının başarıyla tamamlanmasında da büyük rol oynuyor.

Terör örgütlerine ağır darbe vurdu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün devlet içindeki yapılanmasının temizlenmesinde de MİT devrede.

FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock ve gizli yapılanması deşifre edildi. Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler yakalandı.

Bir diğer terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri El Kureyşi geçen sene Suriye'nin kuzeyindeki özel bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, dünya gündemine oturan son başarısını ise Türkiye'de İsrail için çalışan casusluk şebekesini çökerterek gösterdi.

Hem sahada hem diplomasi masasında…

Teşkilat, sadece operasyonel faaliyetleriyle değil ara buluculuk rolüyle de öne çıkıyor.

Kasım 2022'de Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın istihbarat şeflerinin MİT'in yerleşkesinde buluşması bunun sadece bir örneği.

Milli İstihbarat Teşkilatı artık bilgi toplayan ve rapor eden bir kurum olmanın çok ötesinde. Teşkilatın çalışmaları hem sahada hem de diplomasi masasında kendi oyun planını geliştiren Türkiye'nin elini güçlendiriyor.