Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Caner K'nin Sancaktepe'de olduğunu belirledi.

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Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Caner K. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: TRT HABER