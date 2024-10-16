PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alıyordu.

PKK/YPG’ye 1994 yılında katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeniyle MİT’in hedef listesindeydi.

MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. Operasyon için en uygun an beklendi. Şartların oluşması ile PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate düzenlenen nokta operasyon ile Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirildi.