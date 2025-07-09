Tatil İçin Geldi, Yatırım Yaparak Geri Döndü

Bu sezon Premier Lig şampiyonu Liverpool ile sözleşme yenileyen ve sahada sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren 33 yaşındaki Mohamed Salah, geçtiğimiz hafta tatil için Türkiye’ye geldi. Ünlü futbolcunun, İngiltere'deki iş ortağı Ahmet Karaçöl'ün davetiyle Bodrum’a geldiği ve bölgeye hayran kaldığı öğrenildi.

400 Milyon TL'lik Villa Aldı

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan’ın haberine göre Salah, Bodrum Küçükbük’te yer alan lüks bir projeden yaklaşık 10 milyon dolar (yaklaşık 400 milyon TL) değerinde bir villa satın aldı. Salah’ın tercihi, deniz manzarası, özel plajı ve üst düzey donanımlarıyla dikkat çeken Mare projesinden yana oldu.

Lüksün Tanımı Bu Villada

Yıldız futbolcunun satın aldığı villa adeta bir yaşam kompleksi niteliğinde. İçerisinde:

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Sauna ,

Spa ,

Fitness salonu ,

Sinema odası ,

Kütüphane ,

Güneşlenme terası ,

Ve yardımcılar için ayrı konut gibi birçok lüks özellik bulunuyor.

Balıkçıda 60 Bin TL Hesap Ödemişti

Bodrum tatilinde şapka ve gözlükle tanınmamak için çaba gösteren Salah, bir balıkçıda ödediği 60 bin TL'lik hesapla da gündem olmuştu. Yıldız ismin mütevazı tavırları ise sosyal medyada takdir topladı.

Salah’ın Türkiye İlgisi Artıyor

Mohamed Salah’ın son yıllarda Türkiye’ye olan ilgisi biliniyordu ancak bu ölçekte bir yatırım ilk kez gerçekleşti. Lüks villasıyla artık Bodrum’da da bir evi olan yıldız futbolcunun, yaz aylarında Türkiye’yi daha sık ziyaret etmesi bekleniyor.