Komiteden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı.

Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

