Akaryakıt Fiyatları Neye Göre Hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları;

Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması

Dolar/TL kuru

dikkate alınarak rafineriler tarafından belirleniyor. Dövizdeki gevşeme ve küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, indirim kararında etkili oldu.

ÖTV Artışlarının Ardından İlk İndirim

Temmuz ayında yapılan ÖTV artışlarının ardından hızla yükselen akaryakıt fiyatları, bu kez motorin tarafında bir geri çekilmeyle gündemde. İndirimin ardından özellikle ticari araç sahipleri ve uzun yol yapan sürücüler için önemli bir rahatlama bekleniyor.

Güncel Motorin ve Benzin Fiyatları

İllere göre ortalama fiyatlar:

İstanbul:

Benzin: 51,46 TL

Motorin: 53,77 TL

Ankara:

Benzin: 52,17 TL

Motorin: 54,67 TL

İzmir:

Benzin: 52,50 TL

Motorin: 55,01 TL

İndirim sonrası motorin fiyatlarının şehir bazında ortalama 52 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Sürücüler Gözünü Yeni Güncellemelerde

Akaryakıt sektörü temsilcileri, kur ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak yeni fiyat güncellemelerinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirtiyor. Sürücüler fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam ediyor.