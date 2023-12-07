Brent petrolde hareketlilik yaşanıyor.

Küresel akaryakıt sektöründeki düşüşler de pompaya yansıyor.

Sürücüler de fiyatları yakından takip ediyor.

Son olarak uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 74 dolara düşerek 5 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Motorine ikinci kez indirim

Son olarak bir süredir indirim ve zam haberinin bulunmadığı benzin ile motorin grubunda yeni bir hareketlilik yaşandı.

Bunun üzerine motorin grubuna ikinci kez indirim yola çıktı.

88 kuruşluk düşüş bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 88 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere ise 1 lira 30 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.30 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 34.58 liradan satılıyor.