ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla birlikte uluslararası alanda artan tansiyon, enerji piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımayı sürdürüyor. Sürücülerin yakından takip ettiği fiyat hareketlilikleri kapsamında motorine yeni bir zam kapıda.

Motorin Litre Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Beklenen zammın ardından büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt tabelalarının şu şekilde güncellenmesi öngörülüyor:

İstanbul: 82,65 TL

Ankara: 83,75 TL

İzmir: 84,04 TL

Doğu İlleri: 85,50 TL civarı

Eşel Mobil Sistemi ile Zamların Bir Kısmı Karşılanıyor

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyona ve pompa fiyatlarına doğrudan yansımasını önlemek amacıyla hükümet Eşel Mobil Sistemi'ni devreye soktu. Bu sistem sayesinde, akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı kadar oranda gelecek zamlar sınırlandırılıyor. Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i pompaya yansıtılırken, kalan yüzde 75'lik kısmı ÖTV'den karşılanarak dezenflasyon sürecine destek olunuyor.