Petrol Geriledi, İndirim Kapıda

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları yeniden değişim sürecine girdi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme, pompa fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

Küresel Gelişmeler Fiyatları Etkiledi

ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan gerilimin ardından yükselen petrol fiyatları, ateşkes süreciyle birlikte düşüşe geçti.

Bu gelişme, özellikle motorin fiyatlarında aşağı yönlü hareketin önünü açtı.

4,35 TL’lik İndirim Bekleniyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre:

14 Nisan Salı gününden itibaren

Motorinin litre fiyatında 4,35 TL indirim bekleniyor

Bu indirimin doğrudan pompaya yansıması öngörülüyor.

Güncel Fiyatlar Ne Durumda?

İndirim öncesi akaryakıt fiyatları:

İstanbul: Motorin 76,56 TL

Ankara: Motorin 77,69 TL

İzmir: Motorin 77,97 TL

Benzin fiyatları ise büyük şehirlerde 62-63 TL bandında seyrediyor.

Doğu ve iç bölgelerde ise fiyatlar daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

Dalgalı Süreç Devam Ediyor

Şubat ayında başlayan küresel gerilimle birlikte Brent petrol 75 dolardan 115 dolara kadar yükselmişti.

Bu süreçte Türkiye’de akaryakıt fiyatları artarken, uygulanan eşel mobil sistemi ile zamların bir kısmı vergi üzerinden dengelenmişti.

Uzmanlar, petrol piyasasındaki dalgalanmaların devam etmesi nedeniyle fiyatların önümüzdeki günlerde yeniden değişebileceğini belirtiyor.