Soğuk Hava Gidiyor, Sıcaklıklar Yükseliyor
Türkiye genelinde son günlerde etkili olan yağışlı ve serin hava sistemi etkisini kaybediyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre yeni haftayla birlikte sıcaklıklar hızlı ve belirgin şekilde artacak.
Afrika Kaynaklı Sıcak Hava Geliyor
Uzmanların değerlendirmelerine göre Libya üzerinden taşınan sıcak hava kütlesi Türkiye’ye giriş yapıyor.
Bu sistemin etkisi özellikle salı, çarşamba ve perşembe günlerinde daha güçlü hissedilecek.
Sıcaklıklar 27 Dereceye Kadar Çıkacak
Yeni haftada:
- Marmara’da sıcaklıklar 20°C’nin üzerine çıkacak
- Ege ve Akdeniz kıyılarında 25°C seviyeleri görülecek
- Güney bölgelerde ise 27°C’ye kadar yükseliş bekleniyor
Bu artışla birlikte birçok şehirde bahar havası yerini adeta yazdan kalma günlere bırakacak.
Çöl Tozu Etkisi Görülebilir
Sıcak hava dalgasıyla birlikte çöl tozu taşınımının da etkili olması bekleniyor.
Bu durum:
- Hava kalitesinde düşüş
- Görüş mesafesinde azalma
- Solunum hassasiyeti olanlar için risk
oluşturabilir.
Hafta Sonuna Dikkat
Uzmanlar, sıcak hava dalgasının ardından hafta sonuna doğru yeniden yağış ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.