Soğuk Hava Gidiyor, Sıcaklıklar Yükseliyor

Türkiye genelinde son günlerde etkili olan yağışlı ve serin hava sistemi etkisini kaybediyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre yeni haftayla birlikte sıcaklıklar hızlı ve belirgin şekilde artacak.

Afrika Kaynaklı Sıcak Hava Geliyor

Uzmanların değerlendirmelerine göre Libya üzerinden taşınan sıcak hava kütlesi Türkiye’ye giriş yapıyor.

Bu sistemin etkisi özellikle salı, çarşamba ve perşembe günlerinde daha güçlü hissedilecek.

Sıcaklıklar 27 Dereceye Kadar Çıkacak

Yeni haftada:

Marmara’da sıcaklıklar 20°C’nin üzerine çıkacak

Ege ve Akdeniz kıyılarında 25°C seviyeleri görülecek

Güney bölgelerde ise 27°C’ye kadar yükseliş bekleniyor

Bu artışla birlikte birçok şehirde bahar havası yerini adeta yazdan kalma günlere bırakacak.

Çöl Tozu Etkisi Görülebilir

Sıcak hava dalgasıyla birlikte çöl tozu taşınımının da etkili olması bekleniyor.

Bu durum:

Hava kalitesinde düşüş

Görüş mesafesinde azalma

Solunum hassasiyeti olanlar için risk

oluşturabilir.

Hafta Sonuna Dikkat

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının ardından hafta sonuna doğru yeniden yağış ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.