8 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 Nisan’da gerçekleştirilen baskınlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

20 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

20 kişi tutuklandı

2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

2 kişi savcılık sorgusunun ardından salıverildi

716 Milyon Liralık Para Trafiği

Yürütülen mali incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 716 milyon 229 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Bu durum, örgütün geniş çaplı ve organize bir yapı içerisinde faaliyet yürüttüğünü ortaya koydu.

Operasyonda Silah ve Ziynet Ele Geçirildi

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda:

2 adet uzun namlulu tüfek

Suçtan elde edildiği değerlendirilen para

Ziynet eşyaları

ele geçirildi.

21 Kadın Koruma Altına Alındı

Operasyon kapsamında mağdur olduğu belirlenen 21 kadın koruma altına alındı.

Kadınların 14’ünün yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Yetkililer, mağdurların güvenliği ve rehabilitasyonu için sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Suçlamalar Ağır

Şüpheliler hakkında yöneltilen suçlamalar arasında:

Fuhşa teşvik

Fuhşa aracılık

Suç örgütü kurmak

Suçtan elde edilen gelirleri aklamak

gibi ağır suç başlıkları yer aldı.

Soruşturma Derinleşiyor

Yetkililer, operasyonun sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, bağlantılı kişi ve yapılarla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.