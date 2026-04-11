8 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 Nisan’da gerçekleştirilen baskınlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.
20 Şüpheli Tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
- 20 kişi tutuklandı
- 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
- 2 kişi savcılık sorgusunun ardından salıverildi
716 Milyon Liralık Para Trafiği
Yürütülen mali incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 716 milyon 229 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi.
Bu durum, örgütün geniş çaplı ve organize bir yapı içerisinde faaliyet yürüttüğünü ortaya koydu.
Operasyonda Silah ve Ziynet Ele Geçirildi
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda:
- 2 adet uzun namlulu tüfek
- Suçtan elde edildiği değerlendirilen para
- Ziynet eşyaları
ele geçirildi.
21 Kadın Koruma Altına Alındı
Operasyon kapsamında mağdur olduğu belirlenen 21 kadın koruma altına alındı.
Kadınların 14’ünün yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Yetkililer, mağdurların güvenliği ve rehabilitasyonu için sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
Suçlamalar Ağır
Şüpheliler hakkında yöneltilen suçlamalar arasında:
- Fuhşa teşvik
- Fuhşa aracılık
- Suç örgütü kurmak
- Suçtan elde edilen gelirleri aklamak
gibi ağır suç başlıkları yer aldı.
Soruşturma Derinleşiyor
Yetkililer, operasyonun sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, bağlantılı kişi ve yapılarla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.