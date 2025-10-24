Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ederken, motorine bu gece yarısından itibaren 3,04 TL’lik büyük bir zam yapılacağı açıklandı.

Bu artışın, tek seferde yapılan en yüksek motorin zammı olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşıyor

İstanbul: 55,44 TL/litre

Ankara: 56,46 TL/litre

İzmir: 56,77 TL/litre

Kahramanmaraş: 54,34 TL/litre

Benzin Fiyatlarında Şu An Değişiklik Yok

Önceki günlerde LPG fiyatlarına 1,20 TL zam, benzine 1,30 TL, motorine ise 1,38 TL indirim yapılmıştı. Şu anda benzin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.