Diyarbakır-Batman çevre yolunda seyir halinde olan motosikletli sürücü, 11 Ağustos akşam saatlerinde, aracın kontrolünü kaybedince 14 takla atıp şarampole düştü.

Motosiklet ve sürücüsü kazada metrelerce havaya fırladı.

DHA’nın haberine göre; yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anları kamerada

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar, yoldan geçen bir aracın kamerası ile kaydedildi.