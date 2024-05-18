Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan harekat bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.

MSB'nin duyurusu şu şekilde:

"Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Recep KABALA şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."