MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde ve başarıyla operasyonlarına devam ettiğini vurguladı.

Aktürk, şunları söyledi:

"TSK'nın, kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 611 olmuştur. Sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda kahraman ordumuzun büyük özveri ve gayretiyle Zap'ta kilit kapatılmış, Irak sınırımızın tamamının emniyeti sınır ötesinden tesis edilmiştir."

TSK'nın, Türkiye'nin ve milletin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon, arama ve tarama faaliyetlerine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirten Aktürk, "Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlar ve hava harekatları sonucunda; toplam 1128 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3 bin 146 mayın ve EYP temizlenmiş, 1317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş ayrıca 948'i ağır silah olmak üzere 2 bin 408 muhtelif silah ile 900 bine yakın farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.