Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede Yapıldı?
MSB işçi alımı kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00’da, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı binasında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda başladı.
Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.
-
Sonuç listesi tebliğ niteliğinde olacak ve adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.
-
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aynı sistem üzerinden erişime açılacak.
👉 MSB İşçi Alımı Kura Sonuçları Sorgulama Ekranı
Sınav Süreci ve Belge Kontrolü
Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından belge kontrolüne tabi tutulacak.
-
Eğitim durumu
-
Mesleki deneyim
-
Öncelik durumu
-
Mesleki belgeler
Belge kontrolü tarih ve yerleri de personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adaylar, belgelerin asılları ile fotokopilerini yanlarında bulundurmak zorunda.
Kaç Kişi Sınava Girecek?
Toplam 3.097 kişilik alım için, açık iş pozisyonlarının 4 katı kadar aday belirlendi. Yani yaklaşık 12.388 aday sınav hakkı kazandı.
Alım Yapılacak Meslek Grupları
MSB’nin işçi alımı kapsamında birçok farklı meslek grubunda istihdam sağlanacak. Bunlar arasında:
-
Şoför
-
Aşçı
-
Elektrikçi
-
İnşaat ustası
-
Marangoz
-
Frezeci
-
İş makineleri tamircisi
-
Oto elektrikçisi
-
Kaynak teknisyeni
-
Ambalajcı
-
Malzeme takip ve dağıtım işçisi
-
Saraç
-
Oto bakım-onarımcısı
-
Otomotiv kaportacısı
-
Tornacı
-
Tesviyeci
-
Makine bakım onarım teknisyeni
-
Metal yıkama yağlama işçisi
-
Terzi
-
Lastik tamircisi
-
Soğuk demirci / çelik yapılandırmacı
ve daha birçok branş yer alıyor.
MSB 2025 işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Adaylar, kimlik numaraları ile sorgulama yaparak sonuçlara ulaşabilir. Belge kontrolü ve sınav süreci ile ilgili tüm detaylar, resmi internet sitesinde duyurulacak.