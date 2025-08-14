Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede Yapıldı?

MSB işçi alımı kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00’da, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı binasında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda başladı.

Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

Sonuç listesi tebliğ niteliğinde olacak ve adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aynı sistem üzerinden erişime açılacak.

👉 MSB İşçi Alımı Kura Sonuçları Sorgulama Ekranı

Sınav Süreci ve Belge Kontrolü

Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından belge kontrolüne tabi tutulacak.

Eğitim durumu

Mesleki deneyim

Öncelik durumu

Mesleki belgeler Gram altın rekora koşuyor! İçeriği Görüntüle

Belge kontrolü tarih ve yerleri de personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adaylar, belgelerin asılları ile fotokopilerini yanlarında bulundurmak zorunda.

Kaç Kişi Sınava Girecek?

Toplam 3.097 kişilik alım için, açık iş pozisyonlarının 4 katı kadar aday belirlendi. Yani yaklaşık 12.388 aday sınav hakkı kazandı.

Alım Yapılacak Meslek Grupları

MSB’nin işçi alımı kapsamında birçok farklı meslek grubunda istihdam sağlanacak. Bunlar arasında:

Şoför

Aşçı

Elektrikçi

İnşaat ustası

Marangoz

Frezeci

İş makineleri tamircisi

Oto elektrikçisi

Kaynak teknisyeni

Ambalajcı

Malzeme takip ve dağıtım işçisi

Saraç

Oto bakım-onarımcısı

Otomotiv kaportacısı

Tornacı

Tesviyeci

Makine bakım onarım teknisyeni

Metal yıkama yağlama işçisi

Terzi

Lastik tamircisi

Soğuk demirci / çelik yapılandırmacı

ve daha birçok branş yer alıyor.

MSB 2025 işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Adaylar, kimlik numaraları ile sorgulama yaparak sonuçlara ulaşabilir. Belge kontrolü ve sınav süreci ile ilgili tüm detaylar, resmi internet sitesinde duyurulacak.