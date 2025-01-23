Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 69 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 64’ü Irak’ın, 157’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 221'e yükseldi.

Hudut güvenliği

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 105 kişi yakalandı.

1 Ocak'tan itibaren yakalanan kişi sayısı 320 oldu.

5 bin 130 kişinin yasadışı geçişi engellendi.

Öte yandan terör örgütünde çözülme de devam etti, 1 PKK'lı terörist Cizre Hudut karakoluna teslim oldu.

Ayrıca hafta içerisinde hudutlarda yapılan operasyonlarda 135 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

"Sınırlarımıza tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız"

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında, Suriye'deki gelişmelere de değinerek şunları ifade etti:

"Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin uyguladığı baskı ve şiddet sebebiyle Suriye halkı zorla yerinden edilmiş, toprakları terör örgütleri tarafından işgal edilerek doğal kaynakları sömürülmektedir. Yeni bir dönemin başladığı Suriye’de; işgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılarak gerçek sahiplerine verilmesi, göçe zorlanan Suriye halkının gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz".

"Kalıcı ateşkesin sağlanmasını temenni ediyoruz"

Aktürk, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına ilişkin şunları söyledi:

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına hassasiyetle riayet edilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasını temenni ediyoruz. Aylardır zulme uğrayan Gazze’ye, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde ulaştırılması; iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılması konusunda uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an evvel yerine getirmelidir. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.

GKRY'nin 5. parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5’inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasıyla ilgili sorular üzerine de şunları söyledi:

"GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar".