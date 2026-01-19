2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödeme döneminde son 15 güne girildi. Araç sahipleri için vergi takvimi işlemeye devam ederken, sürenin dolmasına kısa bir süre kala yetkililerden de uyarılar geldi.

MTV Ödemeleri İçin Son Gün 2 Şubat

Mükelleflerin MTV ilk taksit ödemelerini 2 Şubat 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapması gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde gecikme faizi uygulanacak.

Vergi borcu bulunan araç sahiplerinin, ilerleyen dönemlerde araç muayenesi ve satış işlemlerinde sorun yaşamamak için ödemelerini geciktirmemesi önem taşıyor.

MTV Nereden ve Nasıl Ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri birçok farklı kanal üzerinden yapılabiliyor:

Vergi daireleri

PTT şubeleri

Banka şubeleri

Bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları

Dijital Vergi Dairesi

Dijital platformlar üzerinden ödeme yapmak isteyenler; plaka bilgisi, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ve araç tescil tarihi ile işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyor.

Dijital Ödemelerde Saat Aralığına Dikkat

Online MTV ödeme sistemleri, her gün 00.10 – 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu saatler dışında sistem geçici olarak kapalı olabiliyor.

Sahte Link Uyarısı: Dolandırıcılara Dikkat

Yetkililer, internet üzerinden yapılacak MTV ödemeleri konusunda vatandaşları sahte linklere karşı uyardı. Güvenli ödeme için:

Tarayıcıya doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı ’nın resmi adresi olan gib.gov.tr yazılmalı

Bankaların resmî internet siteleri ve mobil uygulamaları kullanılmalı

E-posta, SMS veya sosyal medya üzerinden gönderilen linklere kesinlikle tıklanmamalı

Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.